Марк Рюте: САЩ остават ангажирани с Украйна

САЩ остават ангажирани с Украйна, заяви днес генералният секретар Марк Рюте на Световния икономически форум в швейцарския курортен град Давос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Запитан дали американският президент Доналд Тръмп е ангажиран с каузата за независимостта и суверенитета на Украйна, Рюте отговори: "Да! И аз никога не съм се съмнявал в това".

"Това, от което имаме нужда, е да държим притежанието на топката на Украйна. Нека не изпускаме топката", заяви генералният секретар на НАТО .

Освен това той заяви, че е обсъдил с Тръмп как Арктическият регион да остане безопасен. "Имахме много хубав разговор по тази тема", посочи бившият министър-председател на Нидерландия.

Той отбеляза, че бъдещи разговори "ще гарантират, че когато става въпрос специално за Гренландия, ние ще направим така, че Китай и Русия няма да получат икономически или военен достъп до Гренландия".