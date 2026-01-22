ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама набиха шофьор след засечка на пътя

Марк Рюте: САЩ остават ангажирани с Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте СНИМКА: X/@BharatPatriot1

САЩ остават ангажирани с Украйна, заяви днес генералният секретар Марк Рюте на Световния икономически форум в швейцарския курортен град Давос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Запитан дали американският президент Доналд Тръмп е ангажиран с каузата за независимостта и суверенитета на Украйна, Рюте отговори: "Да! И аз никога не съм се съмнявал в това".

"Това, от което имаме нужда, е да държим притежанието на топката на Украйна. Нека не изпускаме топката", заяви генералният секретар на НАТО .

Освен това той заяви, че е обсъдил с Тръмп как Арктическият регион да остане безопасен. "Имахме много хубав разговор по тази тема", посочи бившият министър-председател на Нидерландия.

Той отбеляза, че бъдещи разговори "ще гарантират, че когато става въпрос специално за Гренландия, ние ще направим така, че Китай и Русия няма да получат икономически или военен достъп до Гренландия".

