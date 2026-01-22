Рюте към Тръмп: За всеки двама американци в Афганистан е загинал по един натовски войник

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изправи Доналд Тръмп пред суровата реалност, като му каза, че за всеки двама американци в Афганистан е загинал по един войник от НАТО. Това се случи след като американският президент изрази съмнения относно западния алианс, съобщи "Дейли мейл".

При изявлението си вчера на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, Тръмп каза: „Не съм сигурен, че те биха ни помогнали, ако ги потърсим". Президентът на САЩ опитваше да събере подкрепа за вече отхвърления си план да купи Гренландия от Дания.

„Познавам ги всички много добре. Не съм сигурен, че ще ни помогнат. Знам, че ние ще им помогнем. Не знам дали те ще ни помогнат", посочи още президентът на САЩ.

Тези твърдения обаче пренебрегват факта, че страните членки на НАТО са понесли стотици жертви по време на войната в Афганистан, която започна след атаките от 11 септември срещу Световния търговски център в Ню Йорк. Само Великобритания е загубила 457 войници, а Франция, Германия, Италия и Дания също са понесли много жертви.

"Има едно нещо, което чух да казвате вчера и днес. Не бяхте напълно сигурен, че европейците ще дойдат на помощ на САЩ, ако бъдете атакувани. Нека ви кажа, че те ще го направят и го направиха в Афганистан", каза Рюте на Тръмп.

Опровержението дойде, след като Тръмп нарече Дания, която имаше най-високия брой жертви на глава от населението сред коалиционните сили в Афганистан, "неблагодарна" за защитата на САЩ по време на Втората световна война.

„За всеки двама американци, които платиха най-високата цена, имаше по един войник от друга страна от НАТО, който не се върна при семейството си - от Нидерландия, от Дания и особено от други страни. Можете да бъдете абсолютно сигурен, че ако някога САЩ бъдат атакувани, вашите съюзници ще бъдат с вас. Има абсолютна гаранция. Искам да ви го кажа, защото ме боли, ако мислите, че не е така", отговори шефът на НАТО на Тръмп.

В изненадващо отстъпление след срещата си с Рюте, американският президент обяви, че двамата са се споразумели за „рамката на бъдещо споразумение" относно Гренландия, както и „целия арктически регион".

Това означава, че Тръмп вече е изоставил плана си да превземе полуавтономната територия и е оттеглил заплахата си да наложи мита на Великобритания и седем други европейски държави за това, че му пречат.

Това не е първият път, когато американският президент публично изразява недоволството си от НАТО.

По-рано този месец Тръмп заяви в публикация в Truth Social, че се съмнява, че съюзниците „Ще бъдат до нас, ако наистина се нуждаем от тях. Ние винаги ще бъдем до НАТО, дори и те да не са до нас".