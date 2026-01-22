Тръмп предлага 1 млн. долара на всеки гренландец, гласувал за присъединяване към САЩ?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доналд Тръмп обмисля да предложи на жителите на Гренландия (57 000 души) по 1 милион долара на човек, ако гласуват за присъединяването на острова към САЩ, пише "Дейли мейл".

В сряда президентът на САЩ оттегли заплахата си да нападне Гренландия. След разговора си с шефа на НАТО Марк Рюте Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за „рамката на бъдеща сделка" относно контрола над арктическия остров, който според него е от жизненоважно значение за американската сигурност.

Тръмп добави още, че отлага плановете си да наложи мита на Великобритания и други страни, които се противопоставят на неговите амбиции за Гренландия.

Пазарите в САЩ се възстановиха след обявяването му, като се покачиха след по-ранното му изявление, че няма да използва сила, за да завземе „голямото, красиво парче лед".

В сряда военни офицери от НАТО обсъждаха споразумение, според което Дания ще отстъпи „малки части от територията на Гренландия" на САЩ, където те да могат да построят военни бази.

Висши служители сравниха предложението с военните бази на Великобритания в Кипър, които се третират като суверенни британски територии.

Тръмп заяви пред репортери, че това е „най-добрата дългосрочна сделка". Когато го попитаха за колко време, той отговори:

„Безкрайно. Няма времево ограничение. Това е сделка завинаги."

По-рано той написа в социалната си мрежа "Трут соушъл":

„Въз основа на една много продуктивна среща, която имах с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние създадохме рамката на бъдещо споразумение по отношение на Гренландия и, всъщност, на целия арктически регион.

Това решение, ако бъде реализирано, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и за всички страни от НАТО."

Датският външен министър Ларс Локе Расмусен заяви, че придобиването на Гренландия от САЩ е „червена линия", която няма да бъде пресечена.

Той заяви, че Копенхаген ще запази собствеността върху Гренландия, въпреки по-ранното искане на Тръмп за преговори за „придобиване".

„Няма да се случи САЩ да придобият Гренландия. Това е червена линия", заяви Расмусен пред националната телевизия DR.

Явното отстъпление на Тръмп по отношение на налагането на мита във връзка със спора за Гренландия ще подхрани критиците, които измислиха термина TACO, съкращение от „Trump Always Chickens Out" (Тръмп винаги се отказва).

Спорът, който се разрази през последните две седмици, повдигна сериозни въпроси за оцеляването на НАТО и хвърли в криза „специалните отношения" на Великобритания със САЩ. По време на речта си на Световния икономически форум в Давос Тръмп често се опитваше да омаловажи съюзниците си.

Във връзка с ролята на Америка във Втората световна война той заяви пред предимно европейската си аудитория: „Без нас всички вие щяхте да говорите немски, може би с малко японски."

Франция, Канада и дори неутралната Швейцария, домакин на срещата на върха, бяха подложени на остри критики.

Но Великобритания беше обект на няколко критики през деня, като Белият дом също засили критиките си към спорното решение на Лейбъристите да подарят Чагоските острови на Мавриций за 30 милиарда паунда.

Американският министър на финансите Скот Бесент намекна, че този въпрос може да доведе до разваляне на търговското споразумение на Киър Стармър със САЩ, като заяви, че Великобритания „ни разочарова" и предупреди, че това може да доведе до „проблеми" в икономическите отношения.

А Тръмп разкритикува остро подхода на Лейбъристите за нулеви емисии, като заяви, че внезапният данък на правителството върху петрола от Северно море води до „катастрофално високи" цени на енергията в Обединеното кралство.

По-късно президентът заяви, че „лоши неща" ще се случат на Великобритания и Европа, освен ако не ограничат имиграцията и не спрат стремежа към зелена енергия. „Те трябва да променят поведението си", каза той.

„Ако не променят политиката си по отношение на имиграцията и енергията, ще се случат лоши неща."

Стармър, който през първата си година на поста направи всичко възможно, за да угоди на Тръмп, в сряда за първи път отвърна на удара, като заяви, че няма да „се поддаде" на натиска от Белия дом да оттегли подкрепата си за Гренландия.

В Камарата на общините министър-председателят заяви: „Няма да се поддам, Великобритания няма да се поддаде на нашите принципи и ценности относно бъдещето на Гренландия под заплахите от мита, и това е моята ясна позиция."

В поредния разрив в отношенията министър-председателят каза, че може да отхвърли предложението да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп, освен ако поканата към Владимир Путин не бъде оттеглена.

По време на своето спонтанно обръщение към световните лидери в Давос Тръмп многократно изглеждаше объркан между Гренландия и Исландия.

Той настоя, че само САЩ могат да защитят Гренландия от потенциални заплахи. „Всичко, което искам, е парче лед – студено и с много лошо местоположение", каза той.

„Това е много малка молба, като се има предвид какво сме дали на НАТО в продължение на десетилетия."

Игнорирайки реакцията на съюзниците след атаките от 11 септември, Тръмп заяви, че Америка „никога не е получила нищо от НАТО", въпреки смъртта на британски и датски войници, които се бореха за освобождаването на Афганистан от талибаните.