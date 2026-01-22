Евакуация на форума в Давос заради "странен мирис"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Присъстващите на Световният икономически форум в Давос бяха евакуирани на 21 януари вечерта, след като „необичаен мирис" предизвикал кашлица сред присъстващите.

Представител на Белия дом заяви, че евакуацията не е засегнала президента Доналд Тръмп, който е говорил по-рано през деня и е напуснал около час преди да бъде усетена миризмата, съобщава, съобщава "Дейли мейл".

Всички в конгресния център в Давос – основното място, където Тръмп разкритикува европейските лидери и обяви рамката на сделка за придобиване на Гренландия, били напълно евакуирани. Множество източници твърдят, че на място е избухнал пожар и пожарникари са пристигнали, за да овладеят ситуацията.

Твърди се, че пожарът е избухнал в дървена постройка близо до хотела, в който се намира конферентният център.

Присъствали разказват, че екипи на спешна помощ са използвали специализирани димни водолази, за да проверят за възможни опасности, малко след като участниците са усетили миризмата.

Fox Business съобщи, че медиите са били допуснати обратно в сградата по-малко от час след като пожарните екипи са приключили огледа си.

„Сигналът е напълно овладян и пожарът е изцяло загасен, след като част от конгресния център беше евакуирана като предпазна мярка", заяви говорител на пожарната служба. За инцидента не са съобщени пострадали.

Всяка година на форума стотици политически лидери и водещи фигури от бизнеса се събират в швейцарския град, за да обсъждат най-важните глобални проблеми.

По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви, че имал много продуктивна среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, на фона на усилията на САЩ да придобият Гренландия.

Президентът изненадващо отмени митата за осем европейски държави, след като обяви пробивно споразумение с Рюте в сряда вечерта.

В публикация в Truth Social Тръмп написа, че с Рюте са „оформили рамката на бъдеща сделка по отношение на Гренландия и всъщност на целия Арктически регион".

„Това решение, ако бъде финализирано, ще бъде отлично за Съединените американски щати и за всички страни от НАТО", допълва той.

Съобщението последва среща, на която висши военни представители на НАТО са обсъждали вариант Дания да отстъпи малки части от гренландска територия на САЩ за изграждане на бази.

В изявление НАТО посочи, че преговорите между Дания, Гренландия и Съединените щати ще продължат с цел да се гарантира, че Русия и Китай никога няма да получат икономическо или военно присъствие в Гренландия.

Тръмп заяви, че се водят допълнителни разговори за Гренландия и че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф отговарят за преговорите.

В речта си на Световния икономически форум Тръмп обеща, че няма да завземе Гренландия със сила.

„Не ми се налага да използвам сила, не искам да използвам сила. Няма да използвам сила", заяви той и добави, че всичко, което Съединените щати искат е Гренландия.

От началото на втория си мандат президентът настоява, че САЩ трябва да придобие Гренландия, за да попречи на Русия и Китай да завземат стратегически позиции в Арктика.

Датската територия осигурява стратегически достъп до региона, където през последните години Китай и Русия засилват геополитическото си влияние, тъй като топенето на полярните ледове отваря нови корабни маршрути и достъп до природни ресурси.

В Гренландия има военни бази на НАТО и значителни залежи на петрол, злато, графит, мед, желязо и други редкоземни елементи. Те биха били ключови за намаляване на зависимостта на САЩ от китайските вериги за доставки.