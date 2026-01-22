Край на блокадата: Фермерите напускат Промахон с протестно шествие през Серес

В понеделник сутринта, 26 януари, в 10:00 часа, фермерите и животновъдите от блокадата на Промахон, след 48 дни, ще напуснат граничния пункт.

Фермерите и животновъдите с тракторите си ще напуснат Промахон организирано, преминавайки през град Серес в символично закриване на мобилизациите. Това решение беше взето след срещата, която се проведе днес следобед в Промахон. Преминаването през Серес цели да демонстрира единството и силата на земеделския сектор преди окончателното прибиране по фермите.

„Тръгваме си с високо вдигнати глави. Борбата продължава. След 15 дни ще участваме в национална среща с останалите блокади, където ще решим да се спуснем към Атина с трактори и автомобили. Надяваме се, че няма да ни принудят да бъдем отново на блокадите през март. Това, което се случи тази година в Промахон, беше безпрецедентно. Около 50 дни бяхме там, Коледа и Нова година, обединени за нашите искания. Тръгваме си с високо вдигнати глави. Борбата продължава", каза земеделският синдикалист Янис Туртурас.

На национална магистрала Атина – Ламия тракторите започнаха да се изтеглят от ключови точки като Кастро, Аталанти и Бралос. Очаква се всички машини да бъдат премахнати до обяд на 23 януари 2026 г. (петък). В Евия и Ксанти протестиращите вече са освободили пътищата и митническите постове.

Фермерите решиха да се оттеглят, след като прецениха, че на този етап не могат да получат допълнителни отстъпки от правителството извън вече договорените частични субсидии и данъчни облекчения. Въпреки това представителите на протестиращите подчертават, че мобилизацията не приключва окончателно, а се преоценява, като ще се търсят алтернативни форми на натиск.

Движението по основните магистрали и през граничните пунктове с България се нормализира.