Мъж в Скопие пресича по пешеходна пътека лазейки заради поледица (Видео)

Снегът тази сутрин предизвика хаос в трафика, но също така затрудни и придвижването на пешеходците в Република Северна Македония. Жителите на Скопие, които днес са тръгнали пеша към работа или към автобусните спирки, трябваше да се движат с голямо внимание, за да не паднат заради леда по улиците, пише "Слободен Печат".

Една такава ситуация е била заснета на улица в квартал "Аеродром" в Скопие. В социалните мрежи се появи видео, на което мъж пълзи по улицата на пешеходна пътека. Някои коментират, че мъжът е бил принуден да пресече по този начин заради ненавременното почистване на снега от службите, докато други се подиграват на иновативния начин на пресичане.

Междувременно кметът на Скопие Орце Джорджиевски информира, че още от ранните сутрешни часове екипите са постоянно на терен и работят интензивно по почистването на снега от улиците и булевардите, които са под юрисдикцията на града.

Неговото изявление предизвика реакции от страна на жителите на Скопие, които в коментарите посочиха, че не е така, както твърди той, че нищо не е почистено, и го призоваха да излезе на терен и да види как работят неговите служби.