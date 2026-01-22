ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Филмът с Ивайло Захариев “Един грам живот” с 32 пр...

Двама загинаха след свлачища в Нова Зеландия

700
Двама души са загинали, след като свлачище повредило къща на в Папамоа, Нова Зеландия СНИМКА: X/@MyWeatherViewX

Двама души са загинали, след като свлачище повредило къща в Папамоа, Нова Зеландия рано сутринта на 22 януари.

Полицията е получила сигнал около 4:15 ч. в четвъртък, че свлачището е нанесло тежки щети на къща. Много в района хора са евакуирани от домовете си.

„Полицията работи, за да подкрепи близките на загиналите в този изключително труден момент", казва говорител на полицията в свое изявление, цитирано от 1news.

Премиерът на страната Кристофър Лъксън нарече случилото се „дълбока трагедия, отнела човешки животи и разрушила поминъка на хората".

Планираната за утре по обяд едночасова стачка на Съюза на професионалните пожарникари в Нова Зеландия беше отменена заради тежките метеорологични събития.

Редица пътища в района са затворени, а полицията съветва да се избягват всички ненужни пътувания.

