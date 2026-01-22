Зеленски тръгна към Давос, за да се срещне с Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски пътува за Давос, за да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на Световния икономически форум, заяви днес съветник на украинския лидер, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Президентът пътува за Давос", каза пред журналисти съветникът на Зеленски Дмитро Литвин.

В сряда Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с украинския президент в Давос.

Вчера Литвин каза, че „в момента президентът е в Киев", в отговор на журналистически въпрос дали украинският президент планира да се срещне с Тръмп в Давос.