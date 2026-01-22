ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Филмът с Ивайло Захариев “Един грам живот” с 32 пр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22139932 www.24chasa.bg

Зеленски тръгна към Давос, за да се срещне с Тръмп

3056
Володимир Зеленски и Доналд Тръмп Кадър: YouTube/ LiveNOW from FOX

Украинският президент Володимир Зеленски пътува за Давос, за да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на Световния икономически форум, заяви днес съветник на украинския лидер, цитиран от Ройтерс и БТА. 

"Президентът пътува за Давос", каза пред журналисти съветникът на Зеленски Дмитро Литвин.

В сряда Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с украинския президент в Давос.

Вчера Литвин каза, че „в момента президентът е в Киев", в отговор на журналистически въпрос дали украинският президент планира да се срещне с Тръмп в Давос.

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп Кадър: YouTube/ LiveNOW from FOX

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата