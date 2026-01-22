Трима загинали след стрелба в Австралия, издирват убиеца (Видео)

Трима души са загинали след стрелба в малък град в Нов Южен Уелс, Австралия, съобщи полицията.
Четвърти човек е бил откаран в болница в тежко, но стабилно състояние.
Местната полиция разследва стрелбата, която е станала в Лейк Каргелиго около 16:40 местно време, съобщи Би Би Си.
Полицията призовава гражданите да избягват района, а местните жители да останат по домовете си. Местни източници съобщават, че стрелецът все още е на свобода.
В изявление на полицията се посочва, че спешните служби са били извикани на Уокър Стрийт, близо до Йелкин Стрийт, след сигнали за стрелбата.
Две жени и един мъж са загинали.
Вестник „Сидни Морнинг Хералд" съобщава, че инцидентът е вероятно нападение, свързано с домашно насилие.
Вестникът също така съобщава, че властите все още се опитват да открият стрелеца и че на мястото са разположени тежко въоръжени тактически полицейски сили.
"Севън Нюз" съобщава, че стрелецът е избягал от мястото на инцидента с автомобил, собственост на местния съвет.
Лейк Каргелиго се намира в центъра на Нов Южен Уелс и има население от около 1500 души.
Инцидентът следва масовата стрелба от миналия месец на плажа Бонди в Сидни, при която загинаха 15 души.
