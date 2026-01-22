Трима загинали след стрелба в Австралия, издирват убиеца (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са загинали след стрелба в малък град в Нов Южен Уелс, Австралия, съобщи полицията.

Четвърти човек е бил откаран в болница в тежко, но стабилно състояние.

Местната полиция разследва стрелбата, която е станала в Лейк Каргелиго около 16:40 местно време, съобщи Би Би Си.

Полицията призовава гражданите да избягват района, а местните жители да останат по домовете си. Местни източници съобщават, че стрелецът все още е на свобода.

В изявление на полицията се посочва, че спешните служби са били извикани на Уокър Стрийт, близо до Йелкин Стрийт, след сигнали за стрелбата.

Две жени и един мъж са загинали.

Вестник „Сидни Морнинг Хералд" съобщава, че инцидентът е вероятно нападение, свързано с домашно насилие.

Вестникът също така съобщава, че властите все още се опитват да открият стрелеца и че на мястото са разположени тежко въоръжени тактически полицейски сили.

"Севън Нюз" съобщава, че стрелецът е избягал от мястото на инцидента с автомобил, собственост на местния съвет.

Лейк Каргелиго се намира в центъра на Нов Южен Уелс и има население от около 1500 души.

Инцидентът следва масовата стрелба от миналия месец на плажа Бонди в Сидни, при която загинаха 15 души.