КМГ: Над 817 млрд. юана е била общата стойност на филмовата индустриална верига в Китай през 2025 г.

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 21 януари Държавната филмова администрация на Китай публикува информация, според която по непълни статистически данни, през 2025 г. общата стойност на цялата филмова индустриална верига в страната е достигнала 817,3 млрд. юана, а мултиплициращият ефект на боксофиса е приблизително 1:15,77, като и двата показателя се нареждат сред водещите в световен мащаб, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

