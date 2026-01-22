Кремъл без коментар за оптимизма на Уиткоф за мирно споразумение с Украйна

Кремъл оценява дипломатическите усилия на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф за спиране на войната в Украйна, но отказа да коментира оптимистичното му изказване, че скоро ще бъде сключена сделка, предаде Ройтерс.

Уиткоф и Джаред Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп, се очаква да се срещнат с руския лидер Владимир Путин по-късно днес. Кремъл заяви, че след това те ще даде брифинг.

По-рано днес Стив Уиткоф каза, че е постигнат "голям напредък" в мирните преговори за Украйна и че е останал само един последен въпрос, който трябва да се реши.

"Ако и двете страни искат да решат този въпрос, то той ще бъде решен", каза Уиткоф в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. "Смятам, че сме постигнали голям напредък", добави той.