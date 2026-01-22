ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40-годишният Вавринка с подвиг и рекорди след побе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22140091 www.24chasa.bg

КМГ: Китай отчита ръст на доходите в селските райони и рекордно производство на зърно през 2025 г.

КМГ

1980
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През 2025 г. средният годишен разполагаем доход на глава от населението за селските жители в Китай е достигнал 24 456 юана, което представлява реален ръст от 6% спрямо предходната година, бе съобщено на днешна пресконференция на Министерството на земеделието и селските райони.

Въпреки неблагоприятните метеорологични условия като локални суши, наводнения и продължителни валежи, реколтата от зърно за миналата година е достигнала 714,9 милиона тона, което е увеличение с 8,4 милиона тона спрямо 2024 г. По този начин за втора поредна година производството на зърно в страната стабилно надхвърля 700 милиона тона, пише КМГ. 

Броят на заетите на работа хора от изведените от бедност групи е надхвърлил 32 милиона души, с което е била надеждно защитена долната граница за недопускане на мащабно завръщане към бедност.

Приложението на интелигентното земеделие се разширява по цялата верига, като броят на селскостопанските дронове е надхвърлил 300 000, а годишната обработвана от тях площ е преминала 30,7 милиона хектара.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата