КМГ: Китай отчита ръст на доходите в селските райони и рекордно производство на зърно през 2025 г.

През 2025 г. средният годишен разполагаем доход на глава от населението за селските жители в Китай е достигнал 24 456 юана, което представлява реален ръст от 6% спрямо предходната година, бе съобщено на днешна пресконференция на Министерството на земеделието и селските райони.

Въпреки неблагоприятните метеорологични условия като локални суши, наводнения и продължителни валежи, реколтата от зърно за миналата година е достигнала 714,9 милиона тона, което е увеличение с 8,4 милиона тона спрямо 2024 г. По този начин за втора поредна година производството на зърно в страната стабилно надхвърля 700 милиона тона, пише КМГ.

Броят на заетите на работа хора от изведените от бедност групи е надхвърлил 32 милиона души, с което е била надеждно защитена долната граница за недопускане на мащабно завръщане към бедност.

Приложението на интелигентното земеделие се разширява по цялата верига, като броят на селскостопанските дронове е надхвърлил 300 000, а годишната обработвана от тях площ е преминала 30,7 милиона хектара.