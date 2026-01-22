КМГ: Бьорге Бренде: Китай поддържа отвореността и сътрудничеството, което е от голямо значение за световното развитие

Президентът на Световния икономически форум Бьорге Бренде заяви в специално интервю за Китайската медийна група, че днешните постижения в развитието на Китай са впечатляващи.

„Път, за който на Швейцария ѝ бяха нужни сто години, Китай извървя само за тридесет. Разбира се, толкова силно концентрираното развитие носи и предизвикателства, но като цяло Китай се справя добре. Ценно е, че страната открито се изправя пред проблемите в развитието си, не бяга от трудностите и активно работи за тяхното решаване. Ако погледнем общите резултати, през последните тридесет години жизнен стандарт на китайския народ се е повишил значително, а този скокообразен напредък е наистина поразителен", подчерта той.

По думите му, наред със собственото си развитие Китай последователно се придържа към политика на отваряне към външния свят и насърчава глобалното сътрудничество, което има изключително важно значение за съвременния свят, съобщи КМГ.

Чрез инициативата „Един пояс, един път" Китай подпомага съвместното развитие на много развиващи се страни. „Това е инициатива с дълбоко и дългосрочно въздействие, която помогна на редица развиващи се държави да увеличат инвестициите си в инфраструктура, а именно тя е предпоставка за икономически растеж", отбеляза Бренде.

Той също така подчерта, че Китай отдава изключително голямо значение на иновациите, тъй като бъдещият икономически растеж ще произтича именно от тези области.