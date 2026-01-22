КМГ: Китайската UBTECH ще доставя хуманоидни роботи на „Еърбъс“ за производствените му мощности

Китайската компания UBTECH, специализирана в разработката на хуманоидни роботи, е подписала споразумение с европейския авиационен гигант „Еърбъс" за доставка на роботи, които ще бъдат използвани в производствените му бази.

Според компанията, „Еърбъс" е закупил индустриалния хуманоиден робот на компанията – Walker S2, в рамките на съвместна инициатива за проучване на приложенията на хуманоидните роботи в авиационното производство.

Настоящото сътрудничество следва подобно партньорство, което UBTECH сключи миналата година с американския производител на полупроводници Texas Instruments. То подчертава ускореното разширяване на китайската компания на международните пазари и стремежа ѝ да внедрява хуманоидни роботи в различни индустриални сектори, включително авиационното и автомобилното производство, потребителската електроника, интелигентната логистика и производството на чипове.

UBTECH съобщи, че общият обем на поръчките за нейните хуманоидни роботи е достигнал 1,4 милиарда юана (200 милиона щатски долара) през 2025 г. Компанията очаква производственият ѝ капацитет да надхвърли 10 000 единици през 2026 г.

UBTECH започна масово производство на своя робот Walker S2 през ноември миналата година. Той е висок 1,76 метра и разполага с функция за автономна смяна на батерията, пише КМГ.

Междувременно, според доклад на базираната в Лондон технологична консултантска компания Omdia, през 2025 г. китайски компании са се превърнали в най-големите производители на хуманоидни роботи в света. В него се посочва, че шанхайската фирма AgiBot е реализирала доставки от над 5100 хуманоидни робота през миналата година, което ѝ е осигурило 39% дял от световния пазар и заема първо място в света както по обем на доставките, така и по пазарен дял. След нея се нареждат Unitree и UBTECH с доставки съответно от 4200 и 1000 единици.