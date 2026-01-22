Момче на 15 г. загина след руска атака с дрон по жилищен блок в Одеса, 58 са евакуирани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петнайсетгодишно момче е загинало, а 58 души, сред които 8 деца, са евакуирани, след удар с дрон по жилищен блок през нощта в Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, пише БТА.

"За съжаление загиналото момче е получило смъртоносни рани. Изказвам съболезнования на семейството на загиналия", каза Олег Кипер.

"През нощта руснаците отново атакува цивилното население на Одеска район с дронове. Дрон се вряза между 18-ия и 19-ия етаж на жилищен блок, без последваща детонация. Щети са нанесени на фасадата и остъкляването на сградата, както и на леки коли пред блока", информира областният управител.

Съответните служби отстраняват последиците от нощната атака.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.