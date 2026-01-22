КМГ: Китай разполага с най-голямата в света мрежа за зареждане на електромобили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай е изградил най-голямата в света мрежа от зарядни станции за електромобили, която може да отговори на нуждите от зареждане на над 40 милиона превозни средства.

По данни на Държавната енергийна администрация, към края на 2025 г. общият брой на зарядните съоръжения за електромобили в страната е достигнал 20,092 милиона.

Разширяването на зарядната инфраструктура значително се е ускорило през 2025 г., като са били необходими едва 18 месеца, за да нарасне броят на съоръженията от 10 на 20 милиона, пише КМГ.

Средната мощност на една обществена зарядна станция е достигнала 46,5 киловата, което представлява ръст от 33% на годишна база.

От администрацията съобщиха още, че в над 98% от обслужващите зони по автомагистралите в страната са инсталирани общо 71 500 зарядни колонки. В същото време 19 провинции са осигурили пълно покритие със зарядна инфраструктура във всички свои населени места на равнище община и населено място.