КМГ: Обемът на основната индустрия за изкуствен интелект в Китай се очаква да надхвърли $171 млрд. за 2025 г.

През 2025 г. в Китай е имало повече от 6000 компании, занимаващи се с изкуствен интелект, а мащабът на основната индустрия в сектора се очаква да надхвърли 1,2 трилиона юана (171,39 млрд. щатски долара).

На пресконференция в сряда заместник-министърът на промишлеността и информационните технологии Джан Юнмин заяви, че през миналата година местни компании са пуснали на пазара редица нови продукти в областта на чиповете за изкуствен интелект, като – по думите му – капацитетът на интелигентните изчислителни мощности в страната е достигнал 1590 Ефлопа.

Според Джан приложенията на изкуствения интелект вече обхващат ключови отрасли като стоманодобивната и цветната металургия, енергетиката и телекомуникациите. Те все по-широко се използват и в научноизследователската и развойната дейност, контрола на качеството и обслужването на клиенти.

Заместник-министърът отбеляза още, че е създаден национален инвестиционен фонд за индустрията на изкуствения интелект на стойност 60 милиарда юана. Освен това през 2025 г. са били разработени и публикувани над 40 ключови национални и отраслови стандарта в тази област, пише КМГ.

По повод опасенията, че иновациите в изкуствения интелект могат да окажат негативно влияние върху заетостта, Джан подчерта, че технологичният напредък обикновено променя структурата на работните места и обновява професионалните роли. Според него преструктурирането не означава изчезване на работни места, а „итерацията не означава замяна".

Той допълни, че големите технологични промени в историята в крайна сметка са водили до повишаване на производителността, оптимизиране на структурата на заетостта и създаване на нови работни места чрез индустриална трансформация.