Зеленски пристигна в Швейцария, среща се с Доналд Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Швейцария за участие в срещата на Световния икономически форум в Давос. Той ще има среща и с американския президент Доналд Тръмп, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на Зеленски - Сергий Никифоров, пише БТА.

Според Никифоров срещата на Зеленски с Тръмп ще се състои около 14:00 часа киевско време (съвпада с българското).

Програмата на Зеленски включва още изнасянето на реч на форума и участие в панелната дискусия под наслова "Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна". В рамките на събитието Зеленски ще се срещне с представители на енергийни компании.

Вчера американският президент Доналд Тръмп каза, че ще се срещне със Зеленски в Давос.