Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия, издирват оцелели (Снимки)

Няколко деца са в неизвестност след като масивно свлачище разруши къмпинг в популярния курорт Beachside Holiday Park в Маунт Маунгануи на Северния остров на Нова Зеландия.

Чуждестранни туристи, включително австралийци, бяха сред тези, които се озоваха в хаоса, когато каравани, палатки, превозни средства и тоалетни бяха заснети в драматични кадри как биват смазани от свлачището, причинено от рекордните валежи през последните дни.

Двама души загинаха при друго свлачище, което засегна къща в общността Уелком Бей, също на Северния остров на Нова Зеландия, в 4:50 сутринта, пише "Дейли мейл".

Други двама души успяха да избягат от къщата, а телата на двамата, които останаха заклещени вътре, бяха открити часове по-късно, съобщи министърът на извънредните ситуации Марк Мичъл.

По-късно същата сутрин спешните служби бяха извикани на мястото на второто свлачище в подножието на близкия Маунт Маунгануи.

Къмпингът е евакуиран, а обществеността е призована да избягва района, докато спасителните екипи започват отчаяно търсене на хората, за които се опасяват, че са затрупани.

Спасителите заявиха, че няма признаци на живот в къмпинга, а Мичъл потвърди, че сред изчезналите има „поне едно момиче". Полицейският инспектор Тим Андерсън добави, че броят на изчезналите е „едноцифрен".

Предполага се, че повече от тях са останали затрупани под земната маса. В ход е спасителна операция.