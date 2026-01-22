ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40-годишният Вавринка с подвиг и рекорди след побе...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22140503 www.24chasa.bg

Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия, издирват оцелели (Снимки)

2508
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс

Няколко деца са в неизвестност след като масивно свлачище разруши къмпинг в популярния курорт Beachside Holiday Park в Маунт Маунгануи на Северния остров на Нова Зеландия.

Чуждестранни туристи, включително австралийци, бяха сред тези, които се озоваха в хаоса, когато каравани, палатки, превозни средства и тоалетни бяха заснети в драматични кадри как биват смазани от свлачището, причинено от рекордните валежи през последните дни.

Двама души загинаха при друго свлачище, което засегна къща в общността Уелком Бей, също на Северния остров на Нова Зеландия, в 4:50 сутринта, пише "Дейли мейл". 

Други двама души успяха да избягат от къщата, а телата на двамата, които останаха заклещени вътре, бяха открити часове по-късно, съобщи министърът на извънредните ситуации Марк Мичъл.

По-късно същата сутрин спешните служби бяха извикани на мястото на второто свлачище в подножието на близкия Маунт Маунгануи.

Къмпингът е евакуиран, а обществеността е призована да избягва района, докато спасителните екипи започват отчаяно търсене на хората, за които се опасяват, че са затрупани.

Спасителите заявиха, че няма признаци на живот в къмпинга, а Мичъл потвърди, че сред изчезналите има „поне едно момиче". Полицейският инспектор Тим Андерсън добави, че броят на изчезналите е „едноцифрен".

Предполага се, че повече от тях са останали затрупани под земната маса. В ход е спасителна операция. 

Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс
Свлачище затрупа къмпинг в Нова Зеландия СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата