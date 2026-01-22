ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц: Нека не бързаме да отписваме трансатлантическото партньорство

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Промяната в позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп за Гренландия бе приветствана от германския канцлер Фридрих Мерц. Той призова европейците да не бързат да отписват трансатлантическото партньорство, пише БТА.

„Ние, европейците – ние, германците, знаем колко ценно е доверието, на което се гради НАТО", заяви Мерц в реч пред Световния икономически форум в Давос.

„В епоха на големите сили и Съединените щати ще зависят от това доверие. То е тяхното, и нашето, решаващо конкурентно предимство", каза още Мерц.

„Въпреки цялото разочарование и недоволство през последните месеци нека не бързаме да отписваме трансатлантическото партньорство", добави той.

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

