Мерц: Нека не бързаме да отписваме трансатлантическото партньорство

Промяната в позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп за Гренландия бе приветствана от германския канцлер Фридрих Мерц. Той призова европейците да не бързат да отписват трансатлантическото партньорство, пише БТА.

„Ние, европейците – ние, германците, знаем колко ценно е доверието, на което се гради НАТО", заяви Мерц в реч пред Световния икономически форум в Давос.

„В епоха на големите сили и Съединените щати ще зависят от това доверие. То е тяхното, и нашето, решаващо конкурентно предимство", каза още Мерц.

„Въпреки цялото разочарование и недоволство през последните месеци нека не бързаме да отписваме трансатлантическото партньорство", добави той.