Рене Гуд, застреляна от ICE, е получила три куршума, фаталният - в главата

Аутопсията, поръчана от семейството на Рене Гуд, която беше застреляна от имиграционен служител в Минеаполис този месец, установи, че тя е получила три ясни огнестрелни рани, включително една в главата, заявиха адвокатите на семейството й в сряда.

Една от раните е била в ляво, под мишницата й, а другият куршум я улучил в дясната гърда, без да пробие важни органи. Нито една от тези рани не е била непосредствено опасна за живота, заявиха адвокатите.

Третият изстрел е проникнал в лявата страна на главата на Гуд близо до слепоочието и е излязъл от дясната страна.

Адвокатите заявиха, че аутопсията е била проведена от „високо уважаван" и акредитиран независим медицински патолог.

„Смятаме, че доказателствата, които събираме и ще продължим да събираме в разследването си, ще бъдат достатъчни, за да докажем тезата си", заяви в изявлението главният адвокат Антонио М. Романучи.

Според адвокатите, Медицинската служба на окръг Хенепин все още не е оповестила заключенията си относно смъртта на Гуд пред семейството й.

37-годишната Гуд беше застреляна смъртоносно на шофьорското място на своя джип от Джонатан Рос - служител на Имиграционната и митническа служба, в жилищен квартал на Минеаполис на 7 януари.

Стрелбата последва масови протести срещу имиграционната служба и разполагането на хиляди служители в града.

Фаталната стрелба беше заснета от приятелката на Гуд, която снимаше с телефона си извън колата. На видеото се чува как агентите на ICE казват на Рене да излезе от колата, а тя се опитва да потегли с автомобила си. След това се чуват няколко изстрела и колата на Гуд се удря в паркиран автомобил.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем обвини Гуд, че е „вътрешен терорист", без да предостави доказателства, и заяви, че агентът на ICE Рос е действал в самоотбрана. Той е бил лекуван в болница за наранявания, получени при инцидента, и е бил изписан скоро след това, заяви Ноем малко след стрелбата.

В по-ранно изявление адвокатите на Гуд описаха нея и приятелката й като „отговорни членове на общността, които са живели мирно и не са се ангажирали с вредно поведение към другите, включително федералните агенти, участвали в акцията на 7 януари 2026 г."

Губернаторът Тим Уолц и кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей, както и други местни служители, критикуваха федералните имиграционни операции в района. Уолц и Фрей, и двамата демократи, също са в конфликт с федералните власти, които се опитват да оправдаят стрелбата по Гуд.

ФБР разследва стрелбата. Държавните служители заявиха, че им е забранено да участват в разследването.