Арестуваха руски влогър за твърдения, че ще разпространи ХИВ във Филипините

Филипинската агенция по миграция задържа 21-годишен руски влогър, станал популярен в социалните мрежи с твърдения, че умишлено ще разпространява ХИВ по време на престоя си във Филипините, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), цитирана от БТА.

Комисарят на Филипинската агенция по миграция Хоел Антъни Виадо съобщи, че става дума за Никита Чехов, арестуван в жилищна сграда в град Кесон. Той е влязъл във Филипините с туристическа виза на 15 януари.

Малко след пристигането си Чехов публикува видеа, заснети на оживена улица в Тагиг, в които прави обезпокоителни твърдения, че възнамерява да разпространява ХИВ по време на престоя си. Клипoвете, за които се смята, че са така нареченият rage bait, предизвикаха сериозно безпокойство сред гражданите и онлайн потребителите. Rage bait (в буквален превод 'стръв или кукичка за гняв') представлява целенасочено публикуване на провокативно съдържание онлайн с цел предизвикване на гняв.

Чехов е родом от Таганрог, Ростовска област, и е пристигнал във Филипините от Шанхай, Китай. "Тези видеа безотговорно всяват страх и паника сред обществото. Чужденци, които идват във Филипините, за да всяват тревога, да проявяват неуважение към хората ни или да злоупотребяват с нашето гостоприемство, не са добре дошли и ще бъдат депортирани", заяви Виадо.

Чужденецът е поставен в ареста на Филипинската агенция по миграция в очакване на процедура по депортиране – мярка, прилагана и спрямо други чуждестранни граждани, извършили недопустими действия в страната.

Той беше арестуван два дни след депортирането на руския влогър Виталий Здоровецки за неприемливо поведение, както и ареста на естонския ютюбър Сим Росипу, обявен за персона нон грата в Думагете заради публикуване на неуважително съдържание, свързано с непълнолетни, припомня БТА.