Снежна буря предизвика верижна катастрофа с над 100 коли в Мичиган (Видео)

Повече от 100 превозни средства се удариха едно в друго или излязоха от пътя на междущатска американска магистрала в щата Мичиган на 19 януари, след снежна буря в района.

Масовата верижна катастрофа накара щатската полиция на Мичиган да затвори и двете платна на магистрала в понеделник сутринта, югозападно от Гранд Рапидс, докато служителите работеха по разчистването на всички превозни средства, сред които и повече от 30 тежкотоварни камиона с ремаркета. Полицията съобщи, че има множество ранени, но за щастие няма загинали, пише ABC News. .

Катастрофата е поредното последствие от мощната зимна буря, която премина през страната. Националната метеорологична служба издаде предупреждения за изключително ниски температури или за възможни зимни бури в няколко щата - от северна Минесота на юг и изток през Уисконсин, Индиана, Охайо, Пенсилвания и Ню Йорк.

Полицейската служба на окръг Отава в Мичиган съобщи за множество катастрофи и завъртени настрани камиони, както и за много автомобили, излезли от пътя. Блокирани шофьори са транспортирани с автобуси до гимназията в Хъдсънвил.