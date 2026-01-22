Росен Желязков подписа с Тръмп, България е сред основателите на Съвета за мира (Видео)

Присъединете се към Съвета за мир и подкрепете тази отлична инициатива, призова Николай Младенов

Премиерът Росен Желязков подписва българското участие в Съвета за мира, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Българският министър-председател е част от церемонията, която тече в момента на икономическия форум в Давос.

В сряда преди отпътуването на Желязков за Давос правителството е взело решение България да се присъедини към страните-учредителки на Съвета за мир на Доналд Тръмп. Като страната ни няма нужда да плаща вноска от 1 млрд. долара. Първоначално Тръмп поиска тези вноски от държавите, които искат да участват, но впоследствие стана ясно, че това не е изискване.

Официалната покана до България бе изпратена в понеделник до президента Румен Радев два часа преди той да обяви, че подава оставка от поста си. В сряда пък от президентството съобщиха, че Радев е отказал на Тръмп българското участие докато не се проведат избори и нямнюза редовен президент и редовен кабинет.

Съветът за мир ще работи с много организации, включително и с Организацията на обединените нации. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в началото на церемонията по подписване на Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир за следвоенното управление на Газа. Американският президент е неин домакин. По-рано той заяви пред репортери, че Съветът "може би" ще замести Организацията на обединените нации.

Единствените представители на ЕС в Давос са българският премиер Росен Желязков и унгарският Виктор Орбан.

По време на подписването на Хартата министър-председателят ни и президентът на САЩ си размениха две дълги ръкостискания. Тръмп дори приятелски потупа по гърба нашия премиер и говориха за кратко.

Сред членовете на Съвета за мир на президента Тръмп са лидери и представители на Монголия, Узбекистан, ОАЕ, Турция, Саудитска Арабия, Катар, Парагвай, Пакистан, Косово, Казахстан, Йордания, Индонезия, Унгария, България, Азербайджан, Армения, Аржентина, Мароко и Бахрейн.

"Г-н президент Тръмп, за мен, за моя екип и за всички нас е голяма чест и огромна отговорност да сме тук с вас, за да започнем това начинание.

Кой би си помислил преди две години, че ще седим тук с тази група страни, чието ръководство дава на хората в Газа нов шанс? Кой би си помислил, че миналия петък ще седя в Кайро с една невероятна група палестински технократи? Хора, които не се виждат по новините, хора, които не са медийни личности, но които са експерти които са решени да дадат на своите народи шанс в живота, а това е всичко, за което от твърде дълго време жителите на Газа, палестинците и израелците живеят в конфликт, смърт и разруха", заяви върховният представител за Газа Николай Младенов.

"Сега страницата се обръща и дали това ще стане успешно, зависи от всички нас. Имаме необходимите съставки за това. Имаме лидерството на Съединените щати и президента Тръмп. Имаме чудесна група от страни, които се присъединиха към Съвета за мир, а други ще последват. Имаме фантастичен палестински екип на място и трябва да го накараме да работи. Партньорствата ни са налице, плановете ни са готови и се нуждаем от вашата подкрепа" каза още Младенов.

"И накрая, обръщам се към всички вас, които сте в тази зала и които гледате тази среща от екраните си у дома или в офисите си. Моля ви, оставете настрана за минута вашите аргументи. Моля ви, оставете настрана страховете си. Моля ви, оставете настрана притесненията си. Моля ви, спрете да слушате слуховете и клюките. Фокусирайте се върху това, което трябва да направим днес, защото бъдещето на 2 милиона палестинци е заложено на карта. И ако им дадем шанс, ще направим повече от това. Ще създадем възможности за един милиард души, които живеят в Близкия изток и отвъд него, които също носят отговорност и искат да видят промяна и шанс в живота си за бъдещето. Затова, моля, присъединете се към нас в това пътуване. Присъединете се към Съвета за мир и подкрепете тази отлична инициатива. И още веднъж благодаря на президента Тръмп и на Съединените щати за това, че поемат тази решителна лидерска роля", заключи върховният представител за Газа Николай Младенов.

„Всички те са мои приятели", каза Тръмп за лидерите на сцената, които са се съгласили да се присъединят към Съвета.

Той очаква и други държави да се присъединят към Съвета за мир.

"Хартата вече е в сила и Съветът за мир е официална международна организация", заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит.

По време на изявлението си президентът Тръмп посочи, че САЩ скоро ще проведат разговори с иранското правителство.

„Иран иска да преговаря и ние ще преговаряме", заяви Тръмп, като си приписа заслугите за миналогодишните удари по иранските ядрени съоръжения.