Путин: Русия е готова да даде $1 млрд. на Съвета за мир в подкрепа на Палестина

Владимир Путин Снимка: КАДЪР: Първи канал

 Владимир Путин прие днес в Кремъл палестинския президент Махмуд Абас и обяви, че Москва е готова да даде 1 милиард долара на Съвета за мир на американския държавен глава Доналд Тръмп в подкрепа на палестинския народ, предадfnd ТАСС и БТА, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

Путин е заявил, че този 1 милиард ще дойде от замразените в САЩ руски авоари. Тази идея вече е била обсъдена с Вашингтон, е пояснил руският лидер, допълни Песков.

На свой ред Абас е нарекъл Русия "голям приятел на Палестина".

Владимир Путин

