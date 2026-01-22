Най-малкият син на Тръмп спасил жена от сексуален насилник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена, която заяви, че е била насилствено нападната от бившето си гадже миналата година, разказа пред лондонски съд, че приятелят ѝ Барън Тръмп е спасил живота ѝ, след като успяла да му се обади по време на нападението, пише FoxNews.

След като отговорил на видео обаждането и видял нападението, 19-годишният син на президента Доналд Тръмп се обадил на телефона за спешни случаи. Това довело до пристигането на британската полиция на мястото на инцидента на 18 януари 2025 г., около 2 часа сутринта местно време.

Жената, чието име не се съобщава, твърди, че бившият ѝ партньор ревнувал от приятелството ѝ с Тръмп.

Тя разказва пред съда, че е била изнасилена в деня, в който се обадила на младия Тръмп. Добавя още, че бившият ѝ приятел започнал да проявява насилие към нея 6 месеца след началото на връзката им.

Според записи от полицейски камери от деня на нападението, Барън се чува по телефона да казва на властите: „Виждах само таван и чувах крясъци. Можех да видя главата на човека по телефона, а после камерата се завъртя към нея. Той се опитваше да я изнасили, биеше я".

Според запис от спешното обаждане на номер 999, излъчен в съда, Тръмп казал: „Току-що получих обаждане от момиче, което познавам. Бият я."

Когато полицията пристигнала на място, жената идентифицирала анонимния обаждащ се като Барън Тръмп и обяснила: „Аз съм приятелка с Барън Тръмп, синът на Доналд Тръмп."

Пред съда жената заявила, че Тръмп спасил живота й. Съдебният процес продължава.