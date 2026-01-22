Комисия иска да обвини Бил и Хилъри Клинтън в неуважение към Конгреса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ключова комисия на Конгреса на САЩ гласува да повдигне обвинение за неуважение към Конгреса на бившия президент Бил Клинтън и съпругата му Хилъри - бивш държавен секретар в рамките на разследване на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава Би Би Си.

Ръководената от републиканците Комисия за надзор на Камарата на представителите одобри мярката за неуважение, с подкрепата на няколко демократи. Сега тя ще бъде подложена на гласуване в пълния състав на Камарата на представителите.

Ако гласуването мине, въпросът ще бъде предаден на Министерството на правосъдието.

По-рани тази година комисията призова Бил и Хилъри Клинтън да дадат показания за Епстийн, с когото Бил Клинтън има снимки от 90-те години и началото на 2000-те.

Адвокатите на двойката нарекоха призовките на комисията неизпълними и заявиха, че вече са предоставили ограничената информация, която имат за Епстийн.

Ако пълният състав на Камарата гласува „за", Министерството на правосъдието ще разследва двамата Клинтън за престъпление от ниска степен, наказуемо с глоба до 100 000 долара и лишаване от свобода до една година.

Бил Клинтън има снимки с Джефри Епстийн в имота на покойния финансист. Те наскоро бяха публикувани от Министерството на правосъдието след като Конгресът прие закон, изискващ агенцията да публикува материали, свързани с разследванията на Епстийн.

На една от тях се вижда как бившият президент плува в басейн, а не друга – да лежи по гръб с ръце зад главата в джакузи.

По-голямата част от документите по делото „Епстийн" все още не са публикувани, въпреки че законът изискваше тяхното разкриване до 19 декември.

Много от вече публикуваните документи съдържат цензурирани части, които не са обяснени.