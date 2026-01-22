Близо 500 нелегални мигранти и 19 каналджии арестувани при спецакция в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мащабна операция срещу нелегалната миграция са предприели турските сили за сигурност. Тя е обхванала всички 81 окръга на страната, при която са задържани 478 нелегални мигранти и 19 души, заподозрени в организация на нелегални канали за трансфер на хора, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от ТРТ Хабер и БТА.

Той посочи, че в резултат на стратегическия подход, който страната прилага в борбата срещу нелегалната миграция, Турция е престанала да бъде цел и транзитен маршрут за нелегалната миграция. Той подчерта, че борбата срещу организаторите на канали за нелегален трафик на хора през границите ще продължи безпощадно, както досега.

Операцията е осъществена от Генералната дирекция за управление на миграцията, съвместно с отделите за борба с контрабандата на мигранти и трафика на хора към жандармерията и Генералната дирекция по сигурността, както и с командването на граничните пунктове и бреговата охрана.

В нея са участвали 27 697 полицаи с 8 702 екипа в общо 5 532 пункта.

Инспектирани са 14 261 локации, от които 7 482 са обществени места, 422 терминала и гранични пункта.

Извършени са проверки на личните документи на 372 409 души в различни окръзи на страната. Задържани са 478 нелегални мигранти, които са предадени на Генералната дирекция по миграция за екстрадиране.

Заловени са 19 души, заподозрени като организатори на нелегален трафик на хора, т. нар. „каналджии", които са предадени на съдебните органи.