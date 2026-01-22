ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейският парламент отхвърли предложението за вот на недоверие на ЕК

В гласуване в четвъртък евродепутатите отхвърлиха предложението за вот на недоверие срещу Европейската комисия.
Предложението, внесено от групата „Патриоти за Европа", беше отхвърлено с 165 гласа „за", 390 гласа „против" и 10 гласа „въздържал се".

Гласуването беше предшествано от пленарно разискване с комисаря Марош Шефчович в понеделник, 19 януари. Можете да го гледате тук.

Политическата група „Патриоти за Европа" внесе предложението за вот на недоверие срещу Комисията, оспорвайки търговското споразумение между ЕС и Меркосур, което беше одобрено от държавите членки на 9 януари и подписано на 17 януари в Парагвай.

Съгласно Правилника за дейността на Парламента, предложение за вот на недоверие на Комисията може да бъде внесено пред председателя от една десета от членовете на Парламента, т.е. понастоящем 72 членове на ЕП. Гласуването трябва да се проведе чрез поименно гласуване и за да бъде прието, е необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващо мнозинство от членовете на Парламента.

