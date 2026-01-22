ЕП осъжда бруталните репресии срещу протестиращите в Иран

В резолюция, приета в четвъртък, членовете на ЕП изразяват възмущението си от репресиите и масовите убийства, извършвани от иранския режим срещу протестиращите в Иран.

Парламентът безусловно изисква иранските власти, под ръководството на Али Хаменей, незабавно да прекратят използването на насилие срещу мирните протестиращи, да спрат всички екзекуции и да прекратят убийствата и репресиите срещу цивилни граждани. Изразявайки пълна солидарност с иранския народ и неговото смело и легитимно протестно движение, той остро осъжда широко разпространеното, умишлено и непропорционално използване на сила от страна на силите за сигурност, съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

Смущаваща промяна в потискането на дисидентите от страна на режима от възпиране към стратегическо елиминиране

В резолюцията, приета с 562 гласа „за", 9 „против" и 57 „въздържал се", членовете на ЕП изразяват тревога, че убийствата на хиляди протестиращи указват смразяваща промяна в потисническата политика на иранския режим, която преминава от възпиране към стратегическо елиминиране. Членовете на ЕП изискват незабавното и безусловно освобождаване на всички протестиращи, защитници на правата на човека и журналисти, които в момента са задържани.

Парламентът призовава Съвета да пристъпи незабавно към пълното определяне на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, включително милицията „Басидж" и силите „Кудс", като терористични организации. Той изисква разширяване и строго прилагане на ограничителните мерки на ЕС, включително замразяване на активи и забрана за издаване на визи, приветства последните санкции на САЩ и призовава за бързи действия на ЕС срещу всички длъжностни лица и организации, отговорни за репресиите.

Резолюцията осъжда усилията на режима да цензурира протестите чрез прекъсване на достъпа до интернет и призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат техническата и финансовата подкрепа за инструменти за заобикаляне на цензурата и защита срещу киберманипулации и манипулации на информацията.

Предоставяне на безпрепятствен достъп на мисията на ООН за установяване на фактите

Парламентът подчертава десетилетната практика на систематична репресия от страна на иранския режим, насочена по-специално срещу жени, активисти в областта на правата на човека и политически дисиденти,. Отново призовава Иран да предостави незабавен и безпрепятствен достъп на мисията за установяване на фактите, с мандат от ООН, за да разследва тежки престъпления съгласно международното право, включително убийства, изтезания, изнасилвания и насилствени изчезвания, които се използват за заглушаване на дисидентите.

Членовете на ЕП призовават да се засили дипломатическия ангажимент, включително засилено присъствие на ЕС, способно да осигури закрила, хуманитарна помощ и подкрепа на лицата в риск. Те категорично осъждат злонамерените дейности и намеса на Иран в региона, като подчертават, че Иран продължава да представлява най-голямата и най-съществена заплаха за сигурността и стабилността в по-широкия регион и най-значителната пречка за мира.

Накрая, Парламентът подчертава, че всяка нормализация на отношенията с Иран зависи от безусловното освобождаване на политическите затворници и действителния напредък към демокрацията и правовата държава. Те приветстват решението на своя председател Роберта Мецола да забрани достъпа на представители на иранския режим до сградите на Европейския парламент и призовава държавите членки да последват този пример.