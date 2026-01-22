Вучич след Давос: Сърбия остава на европейския си път

Сигурно е, че Европа и САЩ вече няма да действат винаги заедно. Така обобщи посещението си на Световния икономически форум в Давос президентът на Сърбия Александър Вучич пред сръбската национална телевизия РТС.

Вучич добави, че е убеден, че една страница от историята е затворена и че от днес историята ще се пише по различен начин, посочва БТА.

Според сръбския държавен глава от Сърбия зависи да поддържа добри отношения с всички - както със САЩ, така и с Европейския съюз, но също така да защитава националните си интереси.

Той заяви, че в Давос е имал най-добрата среща досега с европейския комисар по разширяването Марта Кос.

„От всички срещи, неочаквано, но е така, това беше най-добрата ни среща. Без съмнение говорих и за нашите грешки, особено за това, че не се консултирахме с хора от Европейския съюз по определени въпроси, но говорих и за техните грешки. Нямахме проблем да обсъдим това открито", каза Вучич пред РТС.

След срещата на еврокомисаря Марта Кос с президента Александър Вучич в Давос специалният пратеник на САЩ Ричард Гренел заяви в социалната мрежа Екс, че Сърбия не трябва да следва европейския, а американския път на развитие.

„Европа е в беда – вашите икономики са задушени от Брюксел. Иновациите са почти мъртви. Компаниите не се развиват в Европа. Вучич трябва да следва пътя на САЩ – не европейския път", написа вчера Гренел.

Коментирайки изявлението му Вучич каза, че Гренел е „сериозен и отговорен човек" и че някога е харесвал подхода му за разрешаване на проблеми на Балканите чрез решаване на икономически проблеми.

„Проведох добър разговор с Марта Кос. Ако се наложат нови алтернативи - американската икономика е по-бърза, расте по-силна. Ние сме на европейския континент и не можеш при първия проблем да показваш, че си някой, който е слаб и който ще отиде на другата страна", подчерта Вучич.

В интервюто той отбеляза също, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио го е приветствал в Давос „защото съм дошъл тук да подкрепя президента Тръмп". Вучич добави, че е в интерес на Сърбия да покаже уважение към президента Тръмп, „тоест към президента на Съединените американски щати - най-могъщата държава в света".

„Вярвам, че ще можем най-накрая да започнем дискусии за стратегическо партньорство със САЩ, но Сърбия е на европейския път и мисля, че имаме чудесна възможност значително да ускорим европейския си път", каза Вучич.

Той посочи още, че в Давос е разговарял с множество световни и европейски официални лица и че по време на Световния икономически форум Сърбия е сключила договор с американска компания за въвеждането на въздушни таксита и електрически превозни средства.

Вучич казва още, че в трудни моменти в геополитически план вижда възможност Сърбия да заеме още по-благоприятна позиция, запазвайки традиционните приятелства с Китай и Русия.