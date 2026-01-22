Япония спря най-голямата ядрена централа в света само часове след рестарта



Япония преустанови рестартирането на най-голямата атомна електроцентрала в света днес, само часове след като беше пусната в експлоатация. Това съобщи пред Франс прес операторът „Токио Електрик Пауър Ко" (Tokyo Electric Power Co, TEPCO), уверявайки, че реакторът е „стабилен".

Операциите по рестартирането на „Кашивадзаки-Карива" (Kashiwazaki-Kariwa) която е затворена след аварията във Фукушима през 2011 г., започнаха вчера вечерта, след като миналия месец получиха одобрение от губернатора на префектура Ниигата, където се намира централата, припомня БТА.

„Алармата в системата за мониторинг се задейства по време на процедурите по стартиране на реактора и в момента операциите са преустановени", каза пред АФП Такаши Кобаяши, говорител на оператора „Токио Електрик Пауър Ко".

„Реакторът е стабилен и няма признаци за разпространение на външна радиоактивност", добави той, уточнявайки, че операторът „в момента разследва причината" за инцидента и не може да обяви кога операциите ще бъдат възобновени.

Рестартирането, първоначално планирано за вторник, беше отложено след откриването миналия уикенд на технически проблем, свързан с аларма на реактор. Според оператора проблемът е бил решен в неделя.

АЕЦ „ Кашивадзаки-Карива" беше спряна, когато Япония затвори всичките си ядрени реактори след тройното бедствие - земетресение, цунами и ядрена катастрофа - във Фукушима през март 2011 г. Блок № 6 в „Кашивадзаки-Карива" е първият ядрен реактор на „Токио Електрик Пауър Ко", като компанията е оператор и на повредената електроцентрала „Фукушима Даичи".

Населението на Ниигата е силно разединено по този въпрос: според проучване, проведено през септември, 60 на сто от жителите са били против рестартирането спрямо 37 на сто, които го подкрепят.

Няколко асоциации подадоха петиция срещу рестартирането в началото на януари, съдържаща близо 40 000 подписа, изпратена към управлението за ядрено регулиране, подчертавайки, че централата се намира в активна сеизмична зона, където през 2007 г. е имало силно земетресение.