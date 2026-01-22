Пътнически влак се блъсна в строителен кран в Испания, има ранени (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътнически влак се е блъснал в строителен кран в югоизточна Испания. Няколко души са ранени, един от които сериозно, съобщи държавната телевизия TVE.

Инцидентът е станал в Картахена, в региона Мурсия, съобщи TVE.

Това е четвъртата влакова катастрофа в страната в рамките на пет дни.

В неделя високоскоростен влак се разби край Андалусия. Загинаха най-малко 43 души. Влакът е дерайлирал, вагоните му са навлезли в насрещното трасе и са се сблъскали в друг влак.

Във вторник друг влак катастрофира, след като подпорна стена се срути край Барселона. Загина 28-годишният машинист, а други 20 души бяха ранени.

По-късно стана ясно, че в същия ден още един влак е дерайлирал в Каталуния, но няма пострадали при инцидента.

Испанският железопътен оператор Adif съобщи за днешния инцидент, че движението по тази линия е прекъснато поради „нарушение на инфраструктурата от кран, който не принадлежи на железопътната компания", без да даде повече подробности.