Разбиха мрежа за фалшиви документи за руснаци, украинци и молдовци в Румъния

Операция за разбиване на мрежа за фалшиви документи за граждани на Русия, Украйна и Република Молдова се провежда в Румъния, предават местните медии, цитирани от БТА.

Тази сутрин прокурори и служители на граничната полиция от Яш и Сигету Мармацией са извършили 73 претърсвания на домове на лица от окръг Ботошани в североизточната част на страната. Била е извършена и акция за проверка на 104 адреса, която е установила, че те са фиктивни.

Мрежата бе разкрита още през лятото на миналата година. Разследването установи, че в схемата са замесени както държавни служители от службата за регистрация на населението, така и местни общински служители. Те са обвинени във вземане на подкуп, компютърни измами и фалшификация на документи.

Най-често подправяните данни са свързани с местоживеенето или името на лицето. В периода 2023-2024 г. около 7000 лица са получили фалшиви лични карти.