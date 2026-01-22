Катерач атакува небостъргач в Тайпе без въжета и предпазна екипировка, излъчват го на живо

Небостъргачът Тайпе 101 в столицата на Тайван е пленил въображението на професионалния катерач Алекс Хонълд преди повече от десетилетие. В събота сутринта той ще се опита да го изкачи в характерния си стил свободно соло - без въжета или предпазна екипировка - геройство, което „Нетфликс" ще излъчи на живо, предаде Асошиейтед прес.

Съобщението предизвика вълнение и безпокойство, включително етични въпроси относно излъчването на такова високорисково начинание и дали Хонълд трябва да продължи да се занимава със свободно соло катерене, когато вече е баща на две деца, допълва агенцията, цитирана от БТА.

Известен с изкачването си без въже на Ел Капитан в Йосемити, документирано във филма Free Solo („Сам на скалата"), Хонълд казва, че е воден от самите предизвикателства. „Когато търсиш места за катерене, се спираш на места, които са единствени", каза Хонълд пред АП в края на миналата година. „Нещо като Ел Капитан, който е много по-голям и много по-горд от всичко около него."

Въпреки че Хонълд няма да е първият, който ще изкачи сградата, той е единственият до сега, който ще се опита да го направи без въже. Френският катерач Ален Робер я изкачи през 2004 г., което му отне близо четири часа в условията на вятър, дъжд и контузии. Хонълд, който е тренирал месеци наред и е практикувал подходящите движения, казва, че изкачването би трябвало да е поносимо.

Предаването, озаглавено Skyscraper Live („Небостъргач на живо"), ще се излъчва с 10-секундно закъснение. Джеймс Смит от Plimsoll Productions каза, че планирането на безопасността е започнало незабавно. Смит и Хонълд ще могат да комуникират помежду си през цялото събитие. Те ще разполагат с оператори вътре в сградата, различни люкове и места за аварийно слизане по време на изкачването, както и с четирима оператори на камери с висок ъгъл, окачени на въжета. „Всички тези хора познават Алекс. Те му вярват. Ще бъдат близо до него през цялото изкачване", каза Смит, цитиран от АП. „Те ще ни осигурят невероятни снимки, но също така са там, за да го наблюдават и ако има някакви проблеми, могат да помогнат."

Смит посочи още, че събитието ще е историческо телевизионно предаване. „Това ще бъде най-високото, най-голямото градско свободно соло изкачване досега", каза Смит. „Така че ние сякаш пишем история и тези събития, мисля, че трябва да се излъчват и гледат на живо."

Критиците обаче се притесняват от влиянието върху младите зрители, тъй като фрий соло катеренето и свързаните с него тенденции са довели до множество смъртни случаи. Джеф Смуут, автор на книгата All and Nothing: Inside Free Soloing, признава опасенията, но казва, че рискът винаги е бил част от културата на катерене. „От гледна точка на публиката, това е търсене на тръпка. От гледна точка на катерача, това е медитативна форма на изкуство", каза още Смуут, цитиран от АП. Той поставя под въпрос смисъла на катеренето, но в крайна сметка заключва: „Ако не беше опасно, щяха ли хората да искат да гледат?"