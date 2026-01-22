"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Откриха скелета на изчезнал преди 22 г. македонец в мазе на къща в Белгия, съобщи белгийската полиция.

На 16 юли 2025 г., по време на ремонтни дейности по къща в квартал на Брюксел, в мазето е открит скелет. Съдебно-медицинската експертиза, чиито резултати са станали известни преди ден, е установила, че костите са на македонския гражданин Реджеп Рахмановски. Мъжът е роден на 25.07.1976 г. и с македонска националност.

Вечерта на 16 юли 2003 г. Реджеп напуснал работното си място - ресторант на Пазара за сирене в Брюксел и оттогава от него няма и следа. Обявен е за изчезнал.

Белгийската полиция издирва всеки, който има информация за мъжа, която би могла да помогне на разследването, като дискретността е гарантирана.