Немски ексдепутат получи условна присъда за подкуп от Азербайджан



Бивш член на Бундестага получи днес условна присъда по дело за корупция, свързано с подкуп на германски депутати от Азербайджан, предаде ДПА.

Аксел Фишер от консервативния Християнсоциален съюз (ХСС), бе признат от Висшия регионален съд в Мюнхен за виновен за получаване на подкуп по време на мандата си в долната камара на германския парламент.

Според обвинителния акт Азербайджан в продължение на години е давал пари, за да може да влияе на решенията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), цитира немската агенция БТА.

Фишер, който е бил част от ПАСЕ от 2010 до 2018 г., бе признат за виновен, че е произнасял речи в интерес на Азербайджан и е предавал поверителни документи още на ранен етап. Съдът отчете, че е доказано, че е получавал десетки хиляди евро в брой през годините.

Той получи условна присъда от една година и два месеца, след като защитата му настояваше за оправдаване. Той също така бе задължен да плати 12 000 евро на организация, подпомагаща жертвите на престъпления.

Фишер и защитата му отхвърляха „в крайна сметка несъстоятелните обвинения" до самия край. Те поддържаха позицията, че не е имало незаконни споразумения или инструкции между Фишер и каквито и да било представители на Азербайджан.