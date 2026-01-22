ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американското посолство у нас: Добре дошла на борд...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22142681 www.24chasa.bg

Срещата между Зеленски и Тръмп в Давос е започнала

3020
Доналд Тръмп и Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@SpencerHakimian

Срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп започна в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, съобщи говорителят на Зеленски Сергий Никифоров, съобщи Укринформ.

"Срещата започна", обяви той, цитиран от БТА. 

По-рано днес Укринформ съобщи, че според  Зеленски са почти готови три документа, а именно споразумение за мир, гаранции за сигурност и споразумение за просперитет. 

Специалният представител на САЩ Стивън Уиткоф заяви днес, че е постигнат "значителен напредък" в преговорите за прекратяване на руско-украинската война, като един въпрос остава спорен.

Доналд Тръмп и Володимир Зеленски КАДЪР: Екс/@SpencerHakimian

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата