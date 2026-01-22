Срещата между Зеленски и Тръмп в Давос е започнала

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп започна в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, съобщи говорителят на Зеленски Сергий Никифоров, съобщи Укринформ.

"Срещата започна", обяви той, цитиран от БТА.

По-рано днес Укринформ съобщи, че според Зеленски са почти готови три документа, а именно споразумение за мир, гаранции за сигурност и споразумение за просперитет.

Специалният представител на САЩ Стивън Уиткоф заяви днес, че е постигнат "значителен напредък" в преговорите за прекратяване на руско-украинската война, като един въпрос остава спорен.