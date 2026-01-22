Стармър: Време е за много усилия и упорита работа за сигурността в Арктика

Британският премиер Киър Стармър заяви, че предстоят "много усилия и упорита работа" за справяне с проблемите, свързани със сигурността в Арктика, след като американският президент Доналд Тръмп оттегли заплахата си за налагане на мита срещу европейските страни, които се противопоставиха на желанието му да придобие Гренландия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Рамковото споразумение за Гренландия, договорено с Тръмп, ще изисква от съюзниците от НАТО да засилят сигурността в Арктика, а първите резултати от това ще се видят през тази година, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред Ройтерс.

"Добре е, че вчера заплахата от мита срещу Обединеното кралство беше отменена", заяви Стармър в изявление, прочетено пред репортери от неговия говорител.

"Сега можем да започнем да полагаме много усилия и упорито да работим по намирането на начин за подобряване на сигурността в Арктика."

Междувременно Тръмп днес заяви, че детайлите по споразумението на САЩ за Гренландия все още се доуточняват, ден след като оттегли заплахата за налагане на мита и използване на сила за завземане на датска територия.

"В момента се водят преговори по подробностите. Но по същество става въпрос за пълен достъп. Няма край, няма времеви ограничения", заяви Тръмп в интервю за телевизия "Фокс" от Давос, където участва в Световния икономически форум.

Всякакви опити за отстъпване на територия в Гренландия са "неприемливи", подчерта днес вицепремиерът на Гренландия, след обявяването на проект за споразумение за бъдещето на острова между Доналд Тръмп и шефа на НАТО, предаде Франс прес.

"Независимо колко натиск се упражнява от другите, нашата страна няма да бъде отстъпена, нито бъдещето ни ще бъде предмет на преговори", заяви Муте Егеде в съобщение, публикувано във Фейсбук. "Неприемливо е да се опитваме да отстъпим страната си на други. Това е нашата страна – ние сме тези, които определяме нейното бъдеще", добави той.

Доналд Тръмп, който желае придобиването на автономната датска територия, настоява, че САЩ са получили "всичко, което са искали" и "завинаги", допълва АФП.