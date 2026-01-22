ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловени са 860 кг наркотици при операция в Източна Турция

Нахиде Дениз, БТА

1888
Али Йерликая, министър на вътрешните работи на Турция Снимка: Снимка : Х

При операция на турските сили за сигурност в Източна Турция са разкрити 860 кг наркотици, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Той уточни, че успешната операция е проведена в селския район на Юксекова, окръг Хаккяри, и е резултат от съвместни действия, координирани от Републиканската прокуратура и екипите за борба с наркопрестъпленията и наркотрафика към областното управление на жандармерията в Хаккяри.

Конфискувани са общо 860 кг наркотици, oт които 771 кг скънк, 78,5 кг метамфетамин и 10,5 кг хероин.

„Борбата с наркотиците е въпрос не само на вътрешна сигурност, но и борба за глобална сигурност. Водим тази война не само за нашата страна, но и за човечеството. Под ръководството на нашия президент Реджеп Тайип Ердоган си поставихме за цел да направим Турция непревземаема крепост с визията на „Турския век“. Тази цел е да направим страната си непреодолима крепост срещу наркотиците“, посочва министърът в акаунта си в социалната мрежа Екс.

Али Йерликая, министър на вътрешните работи на Турция

