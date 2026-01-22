Самолетът, в който загина либийският шеф на генералния щаб, се е взривил при удара в земята

Самолетът, превозващ либийския началник на генералния щаб, който се разби на 23 декември близо до Анкара, се е взривил при сблъсъка в земята, а не по време на полета, показва предварителният доклад за инцидента, за който съобщи днес Анадолската агенция.

В самолетната катастрофа загинаха началникът на генералния щаб на либийските въоръжени сили генерал Мухамед Али Ал Хадад, четирима либийски военнослужещи и трима членове на екипажа. Високопоставената либийска делегация беше на път за либийската столица Триполи след разговори в Анкара по въпросите на отбраната, целящи да засилят военното сътрудничество между двете страни.

Предварителният доклад за катастрофата, който е бил добавен от Анкарската прокуратура към досието на разследването по случая, показва, че частният самолет Dassault Falcon 50 се е разбил, докато се е движел с висока скорост при работещи двигатели.

Апаратът е преминал последното си техническо обслужване на 1-9 декември 2025 г. и е имал издадено удостоверение за това. След излитането си от летище "Есенбога" в Анкара в 20:17 ч., самолетът е съобщил за аварийна ситуация поради електрическа повреда в 20:33 ч. и е поискал разрешение за извънредно кацане. Летателният апарат е изчезнал от екрана на радара в 20:36 ч. и след това не е било възможно да се установи връзка с него, пише БТА.

Експлозията на самолета е станала при удара в скалистия терен, който е довел до разпръскване на отломки на площ от 150 000 квадратни метра.

Настоящият предварителен доклад за катастрофата предоставя първоначалните технически данни за обстоятелствата около инцидента, но се очаква изчерпателен окончателен доклад, който да определи точната причина за катастрофата.