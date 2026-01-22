Външният министър на Гърция: Ще следваме линията на ЕС относно Съвета за мир на Тръмп

Гърция ще следва линията на Европейския съюз при вземането на решение дали да се присъедини към инициативата Съвет за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочена към разрешаване на глобални конфликти, заяви външният министър на страната Йоргос Герапетритис в интервю за телевизионния канал Action 24, цитиран от БТА.

Герапетритис посочи, че към момента изглежда ЕС „почти единодушно“ ще възприеме позиция да не се присъединява към инициативата на Тръмп.

„Без да пренебрегваме реалността такава, каквато се оформя, Гърция ще следва принципна позиция и ще застане до своите европейски партньори“, каза той. Герапетритис добави, че „по принцип е значимо“ това, че Гърция е сред „относително малкия брой“ европейски държави, получили покана от Тръмп.

Герапетритис също така заяви, че засега не е определена дата за очакваната среща следващия месец в Анкара между министър-председателя Кириакос Мицотакис и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. По думите му най-вероятно тя ще се проведе през първата половина на февруари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп учреди предложения от него Съвет за мир. Премиерът в оставка Росен Желязков подписа документа за присъединяването на България на церемонията в Давос. България и Унгария са единствените страни от ЕС, присъединили се към инициативата.