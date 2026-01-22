Мистериозни гъби карат хората да халюцинират дребни човечета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новопроучен вид гъба предизвиква рядък феномен – хора от различни култури и континенти съобщават за почти идентични халюцинации след консумацията ѝ, пише Би Би Си.

Всяка година лекарите в болница в китайската провинция Юнан се подготвят за наплив от пациенти с необичайно оплакване. Хората постъпват със странен симптом: видения на дребни, елфоподобни същества, които маршируват под вратите, пълзят по стените и се катерят по мебелите.

Болницата лекува стотици подобни случаи годишно. Всички те имат един общ виновник – Lanmaoa asiatica, вид гъба, която живее в симбиоза с борови дървета в околните гори. Тя е популярна местна храна, ценена заради плътния си, умами вкус. В Юнан L. asiatica се продава по пазарите, присъства в ресторантските менюта и често се сервира у дома по време на гъбения сезон между юни и август.

Важно е обаче гъбата да бъде добре сготвена – в противен случай започват халюцинациите.

„В един ресторант за гъбен хотпот сервитьорът пусна таймер за 15 минути и ни предупреди: 'Не яжте, докато не иззвъни, иначе ще видите малки хора'", разказва Колин Домнауер, докторант по биология в Университета на Юта и Музея по естествена история на Юта, който изучава L. asiatica. „Това изглежда като общоизвестен факт в местната култура."

Извън Юнан и още няколко региона обаче тази странна гъба остава почти пълна загадка.

„Имаше много разкази за съществуването на тази психеделична гъба и много хора са я търсили, но никой не е успявал да я открие", казва Джулиана Фурчи – миколог и основател на фондация Fungi Foundation, посветена на изследването и опазването на гъбите.

Домнауер си е поставил за цел да разгадае десетилетната мистерия около този вид и да идентифицира неизвестното вещество, отговорно за необичайно сходните халюцинации – както и да разбере какво може да ни научи то за човешкия мозък.

Той чува за първи път за L. asiatica като студент от своя преподавател по микология.

„Звучеше толкова странно – че някъде по света съществува гъба, която предизвиква приказни видения, описвани от хора в различни култури и епохи", казва Домнауер. „Това ме обърка и разпали любопитството ми."

Научната литература дава само бегли следи. В публикация от 1991 г. двама учени от Китайската академия на науките описват случаи в Юнан, при които хора, изяли определена гъба, получават „лилипутски халюцинации" – психиатричен термин за възприятие на миниатюрни човешки, животински или фантастични фигури. Името идва от романа „Пътешествията на Гъливер".

Пациентите виждали тези същества „навсякъде", като обикновено били повече от десет. Те ги забелязвали върху дрехите си, докато се обличат, и върху чиниите си, докато ядат. Виденията били „още по-ярки със затворени очи".

Още през 60-те години американският писател Гордън Уосън и френският ботаник Роже Хайм – хората, които популяризират псилоцибиновите гъби на Запад – се сблъскват с подобни разкази в Папуа Нова Гвинея. Мисионери твърдели, че местна гъба кара хората да „полудяват", явление, наречено по-късно „гъбена лудост".

Те изпращат събрани образци на Алберт Хофман – химикът, открил LSD – но той не открива никакви активни вещества. Изследователите заключават, че историите вероятно са културни митове, и темата е изоставена. Едва през 2015 г. L. asiatica е официално описана и наименувана, но без яснота за психоактивните ѝ свойства.

Домнауер започва с потвърждаване на истинската идентичност на гъбата. През 2023 г. той пътува до Юнан по време на активния гъбен сезон, обикаля пазарите и пита продавачите коя гъба „кара човек да вижда малки хора". Той купува посочените екземпляри и ги подлага на генетичен анализ.

Резултатите потвърждават, че става дума за L. asiatica. В подготвяно за публикуване изследване екстракти от гъбата предизвикват при мишки поведенчески промени, сходни с описаните при хора – кратка хиперактивност, последвана от продължителна апатия.

Домнауер посещава и Филипините, където чува подобни истории. Макар местните гъби да изглеждат по-дребни и по-бледи, генетичните тестове показват, че са същият вид.

През декември 2025 г. неговият научен ръководител търси същата гъба в Папуа Нова Гвинея, но без успех. Загадката остава.

Възможно е да става дума за същия вид – което би било изненадващо – или за различен, независимо еволюирал вид, предизвикващ същите „лилипутски" халюцинации. Подобна независима еволюция вече е наблюдавана при псилоцибина.

Но псилоцибинът не е веществото, което действа при L. asiatica. Халюцинациите продължават необичайно дълго – от 12 до 24 часа, а понякога налагат болничен престой до седмица. Заради риска от продължителни странични ефекти Домнауер все още не е опитвал гъбата лично.

Това вероятно обяснява защо в Китай, Филипините и Папуа Нова Гвинея няма традиция за умишлена употреба на гъбата като психеделик – тя винаги е била просто храна, а халюцинациите са нежелан страничен ефект.

Най-странното остава друго: докато повечето психеделици предизвикват различни и непредсказуеми преживявания, L. asiatica почти винаги води до едно и също видение.

„Виждането на малки хора се описва изключително последователно", казва Домнауер. „Не познавам нищо друго, което да предизвиква толкова еднотипни халюцинации."