Висш генерал от НАТО: Сътрудничеството на Китай и Русия за Арктика е проблем за нас

1692
Алексъс Гринкевич Снимка: X/War Designer

Засиленото сътрудничество между Китай и Русия е основание за безпокойство за НАТО, заяви днес върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от Ройтерс и БТА. 

"Видяхме, че в последните няколко години тяхното сътрудничество се е увеличило както по море с организирането на все повече съвместни патрули, така и по въздух с организирането на съвместни патрули от бомбардировачи с голям обсег", посочва Алексъс Гринкевич, който е и генерал от военновъздушните сили на САЩ.

"Постоянно се опитваме да подобрим нашата позиция и да обмислим начини, по които и други държави могат да подобрят тяхната позиция, включително и в Арктика", допълва генералът.

Американският президент Доналд Тръмп внезапно се отказа вчера от заплахите си да наложи мита на онези държави, които се противопоставят на плана му да поеме контрол над Гренландия. Той изключва също така използването на сила и посочи, че предстои сключването на споразумение, което да сложи край на териториалните спорове за полуавтономната датска територия.

НАТО очаква насоки за евентуално споразумение за арктическия остров, уточнява, от своя страна, адмирал Джузепе Каво Драгоне.

