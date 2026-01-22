11 са ранени при руска атака срещу Кривой Рог

Руските сили нанесоха ракетен удар по украинския град Кривой Рог, като по предварителна информация са ранени 11 души, сред които три деца, предаде Укринформ, като се позова на публикация в "Телеграм" на ръководителят на военната администрация в града Олександър Вилкул.

"Градът ни бе поразен от атака с дронове и ракети. Бяха ударени жилищни райони и инфраструктурни обекти. Спасителни операции се провеждат едновременно на няколко места. По предварителни данни са пострадали 11 души, включително три деца", написа Вилкул, цитиран от БТА.

Той уточни, че осем души, сред които момче на 1 годинка, са настанени в болници. Всички са в средно тежко състояние и получават необходимата медицинска помощ. Още две деца – на 8 и 10 години, също са в средно тежко състояние и са транспортирани с линейка до детска болница.

"Нанесени са тежки щети по двуетажна жилищна сграда, както и по къщи, административни сгради, инфраструктурни обекти и културен център. Около 10 000 жители са без електрозахранване", написа още Вилкул.

Градското водоснабдително дружество частично е преминало на работа с генератори. Властите увериха, че водоподаването ще продължи, макар и с по-ниско налягане. Всички аварийни и общински служби работят на място.