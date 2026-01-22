ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 23 януари пътуването с градския транспорт и пар...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22142924 www.24chasa.bg

Белгия отрича, че е подписала Устава на Съвета за мир на Тръмп

2516
Белгия. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Белгия заяви, че не е подписала устава на Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, след като по-рано днес Белият дом включи страната в списъка на държавите, които са подписали документа, съобщи "Си Би Ес Нюз", цитирана от БТА, 

"Белгия НЕ е подписала Устава на Съвета за мир. Това съобщение е невярно“, заяви Максим Прево, заместник-министър-председател и министър на външните работи, в публикация в "Екс".

"Ние желаем обща и координирана европейска реакция. Както много европейски страни, имаме резерви към предложението", допълни той.

Белгия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата