Белгия отрича, че е подписала Устава на Съвета за мир на Тръмп

Белгия заяви, че не е подписала устава на Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, след като по-рано днес Белият дом включи страната в списъка на държавите, които са подписали документа, съобщи "Си Би Ес Нюз", цитирана от БТА,

"Белгия НЕ е подписала Устава на Съвета за мир. Това съобщение е невярно“, заяви Максим Прево, заместник-министър-председател и министър на външните работи, в публикация в "Екс".

"Ние желаем обща и координирана европейска реакция. Както много европейски страни, имаме резерви към предложението", допълни той.