Край Берлин гори комплекс, свързан с Гьобелс

Продължават усилията за потушаване на голям пожар, избухнал през нощта в исторически обект северно от Берлин, в който се намира резиденция, построена навремето за министъра на пропагандата в нацистка Германия Йозеф Гьобелс, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА.

Няма пострадали хора.

Късно снощи очевидци са съобщили за дим, излизащ от сграда на територията на комплекса Богензее в град Вандлиц, което е наложило спешна намеса, се казва в изявление на полицията.

До 90 пожарникари се борят с огъня вече повече от 12 часа, но операцията е затруднена от ниските температури, тъй като студът е повредил част от помпите, съобщи говорител на местните служби за спешна помощ.

Пожарникарите все още са гасят отделни огнища и тлеещи участъци, пише БТА.

Комплексът Богензее включва няколко сгради и е най-известен с вилата, построена за Гьобелс по време на нацистката епоха.

Полицията съобщи, че самата вила на Гьобелс не е била засегната от пожара, който е избухнал в бивша лекционна зала, изградена от Свободната германска младеж – официалната младежка организация в бившата Източна Германия.

По първоначални данни голямата зала на сградата, сцената и бившите кабини за лектори са били унищожени от пламъците, съобщиха от общината.

Бившата Германска демократична република е използвала обекта до обединението на страната през 1990 г., след което той е служил като конферентен център.

Имотът не се използва от 2000 г. и е в лошо състояние.

Комплексът Богензее, който заема площ от около 16 хектара, е собственост на провинция Берлин. Тъй като германската столица не разполага със средствата, нито има интерес да развива района, тя е предоставила ползването на терена на община Вандлиц.

Започнало е разследване и са установени първите очевидци.