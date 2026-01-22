Ученичка влиза в затвора в Русия, залепила в училище плакати на воюващи за Украйна

Ученичка влиза в затвора в Русия, защото залепила в училище плакати на воюващи за Украйна нейни сънародници.

Руски съд потвърди присъда от четири години лишаване от свобода за 17-годишното момиче, твърдят независими руски медии.

В Русия критиката срещу военната кампания на Кремъл е забранена, а властите водят мащабна кампания срещу инакомислието, като контролът върху информацията в училищата е особено строг.

Ева Багрова е поставила през декември 2024 г. в училището си в Санкт Петербург плакати с лика на крайнодесния руски командир бунтовник Денис Капустин, който оглавява забранена от Москва група руснаци, подкрепящи Киев. По това време тя е била на 16 години, съобщава Би Ти Ви.

След една година под домашен арест и в предварително задържане Багрова е осъдена през октомври за „оправдаване на тероризъм", като случаят стана публично известен едва тази седмица. В четвъртък апелативен съд в Московска област постанови „присъдата да остане в сила и жалбата да бъде отхвърлена", показва видеозапис от заседанието, разпространен от независимите медии SOTAvision и RusNews.

Момичето е окачило два плаката с изображения на Капустин и друг проруски боец на страната на Украйна, придружени с надпис „Герои на Русия", на информационното табло в училището.

Капустин е лидер на Руския доброволчески корпус – организация, обявена за терористична и забранена в Русия, която е извършвала трансгранични нападения на руска територия по време на почти четиригодишната война срещу Украйна. Известен и като Денис Никитин, той е в черния списък на Москва и има забрана за влизане в Германия заради подкрепа на неонацистка идеология.

Образователната система е сред най-засегнатите от строгия контрол върху информацията след началото на войната, като руските войници, воюващи в Украйна, са представяни в героична светлина. „Властите следят особено внимателно образованието и идеологическото възпитание на непълнолетните, поради което реагират изключително остро на всякакви прояви на нелоялност в училищата", заяви пред АФП говорителят на правозащитната организация OVD-Info Дмитрий Анисимов.

По оценки на OVD-Info най-малко девет младежи, които са били под 18 години при започване на разследванията срещу тях, са вкарани в затвора в Русия по политически мотивирани обвинения. Адвокатът Дмитрий Аревкин, който първоначално е защитавал Багрова и е подал жалбата ѝ, потвърди присъдата пред АФП и уточни, че вече не я представлява.

Междувременно украинското военно разузнаване ГУР наскоро заяви, че е инсценирало смъртта на Капустин, за да предотврати опит на Москва да го ликвидира.