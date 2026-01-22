Над 20 кг канабис бяха заловени от турски митничари при опит да бъдат внесени в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 20 килограма канабис са били заловени от турските митничари при опит да бъдат изнесени през границата към България, предаде турската агенция ДХА (DHA).

Наркотикът, с общо тегло 20 килограма и 812 грама, е бил открит в две коли на ГКПП Капъкуле/Капитан Андреево. По случая са задържани трима заподозрени, пише БТА.

След митническите регистрационни процедури колите са били насочени за рентгеново сканиране, тъй като били преценени като подозрителни. Рентгенът е показал съмнителна плътност, при което е било предприето претърсване с участието на две специално обучени кучета.

Намереният канабис е иззет, а заподозрените са били предадени на съда, който е взел решение за задържането им под стража, и изпратени в ареста.