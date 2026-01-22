Над 20 кг канабис бяха заловени от турски митничари при опит да бъдат внесени в България

Над 20 килограма канабис са били заловени от турските митничари при опит да бъдат изнесени през границата към България, предаде турската агенция ДХА (DHA).
Наркотикът, с общо тегло 20 килограма и 812 грама, е бил открит в две коли на ГКПП Капъкуле/Капитан Андреево. По случая са задържани трима заподозрени, пише БТА.
След митническите регистрационни процедури колите са били насочени за рентгеново сканиране, тъй като били преценени като подозрителни. Рентгенът е показал съмнителна плътност, при което е било предприето претърсване с участието на две специално обучени кучета.
Намереният канабис е иззет, а заподозрените са били предадени на съда, който е взел решение за задържането им под стража, и изпратени в ареста.