Франция отказва да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп

Президентът Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Франция засега няма да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, защото неговият устав не съответства на резолюцията на ООН за уреждане на конфликта в Газа, а някои елементи от хартата противоречат на Устава на ООН, предаде Ройтерс, като се позова на говорителя на френското външно министерство.

„От една страна, той (Съветът) не съответства на първоначалния мандат за Газа, който дори не е споменат, а от друга страна, в тази харта има елементи, които противоречат на Устава на ООН", заяви Паскал Конфаврьо пред репортери, съобщава БТА.

По-рано Белият дом съобщи, че освен САЩ, в Съвета участват и следните държави: Бахрейн, Мароко, Аржентина, Армения, Азербайджан, Белгия, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства и Узбекистан.

